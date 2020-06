F. Inzaghi: «Sogno di festeggiare con Simone promozione e Scudetto»

Filippo Inzaghi parla della straordinaria stagione vissuta da lui e da suo fratello Simone, protagonista in Serie A con la Lazio

Intercettato da alcune emittenti locali, Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento ha parlato della lotta promozione che vede “le streghe” in pole per la vittoria del campionato cadetto: «Timore di una mancata promozione? Sinceramente non ho mai pensato ad un epilogo negativo. Bisogna dare un segnale di speranza alla gente perché il calcio è di tutti, non solo dei calciatori. Giusto terminare il campionato. Ora manca solo un tassello, rivedere i tifosi sugli spalti».

RAPPORTO CON SIMONE – «Con Simone ci confrontiamo tutti i giorni. Lui è diventato un esempio non solo per me. Sarebbe davvero una gioia pazzesca poter festeggiare il doppio titolo a fine stagione».