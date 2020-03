Benevento, Inzaghi: «Prima Serie A e poi Europa? Andiamoci piano, ma…»

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, bandiera rossonera ha rilasciato qualche parola in merito su questa stagione fantastica in Serie B

Come riferisce il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi, bandiera rossonera e attualmente tecnico del Benevento ha risposto a qualche domanda dei suoi fans su Instragram, raccontando l’ottima stagione che la sua squadra ha disputato.

Sul campionato: «La nostra speranza è quella di ripartire il più presto possibile per completare il nostro percorso verso la massima serie, un premio che ci meritiamo assolutamente. Siamo primi con 20 punti sulla seconda, mi sembrerebbe il minimo».

Sulla possibilità di entrare in Europa subito dopo la promozione in A: «Andiamoci piano, iniziamo ad andare in Serie A e fare una buona stagione il prossimo anno, poi con un presidente come Vigorito, tutto è possibile, vedremo»