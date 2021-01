F. Inzaghi: «Derby? Con l’Inter sempre una bella rivalità, molto leale»

Alla vigilia della sfida con il suo Benevento all’Inter, Filippo Inzaghi ripercorre i derby giocati in rossonero

«San Siro per me è speciale, io andai al Milan per giocare in quello stadio perché l’atmosfera che si respirava era fantastica. L’uomo derby non ero io, era più Shevchenko. Se devo dire un gol mio però è stato quello del mio primo derby che segnai di testa a Toldo. È sempre stata una bella rivalità quella con l’Inter, accesa ma sempre molto leale».