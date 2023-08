Ex Milan, Vranckx verso la Fiorentina ma ci sono due ostacoli: i dettagli

Aster Vranckx è un obiettivo di mercato della Fiorentina. La trattativa per l’acquisto dell’ex Milan si complica per la Viola

Aster Vranckx è l’ultima idea concreta per il calciomercato della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano vuole fare sul serio per il centrocampista ex Milan, ma ci sono due ostacoli nella trattativa.

Il primo riguarda le commissioni richieste dall’agente del giocatore William D’Avila. Il secondo riguarda la somma che i viola devono garantire al Wolfsburg, con il club tedesco che pare abbia cambiato le carte in tavola chiedendo più soldi al club di Commisso. Tuttavia resta la fiducia sulla buona riuscita dell’operazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.