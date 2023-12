Ex Milan, Tiago Djalo verso il ritorno in Serie A: due big se lo contendono

Ex Milan, Tiago Djalo è molto vicino al ritorno in Serie A: la Juve prova a contenderlo il centrale del Lille all’Inter. Le ultime

Come riferito da Sky, Tiago Djalo, ex Milan, è molto vicino al ritorno in Italia. La Juve starebbe muovendo passi concreti per cercare di anticipare l’Inter.

Al momento il centrale continua a dare la propria preferenza ai nerazzurri visto che l’hanno cercato per primo ma i bianconeri premono. Sullo sfondo resta il Lille che vorrebbe cederlo a gennaio per monetizzare qualcosa.