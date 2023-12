Ex Milan, Thiago Silva verso l’addio: il Chelsea ha in mente il sostituto

Thiago Silva può dire addio al Chelsea in estate: i Blues pensano già a come sostituire l’ex difensore del Milan. Le ultime

Si prospetta un addio al Chelsea a fine stagione per Thiago Silva. L’ex Milan ha il contratto in scadenza a giugno e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovarlo, così sarà libero di trasferirsi a parametro zero. Il brasiliano ha già preso la propria decisione, così i Blues dovranno agire di conseguenza, al partire dalla sessione di calciomercato di gennaio.

Gli inglesi sembra che abbiano messo nel mirino Jonathan Tah. A riferirlo è la Bild. Il difensore centrale del Bayer Leverkusen può essere un’opzione dato che è legato al club tedesco con una clausola risolutiva fino al 2024.