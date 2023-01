Si complica la trattativa tra il Verona e il Karagumruk per il ritorno in Italia di Fabio Borini, ex attaccante del Milan

Si complica il ritorno in Italia di Fabio Borini. Il Karagumruk, proprietario del cartellino dell’attaccante ex Milan, ha frenato per il ritorno del ragazzo a Verona.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire il da farsi.