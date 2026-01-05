Ex Milan, Emerson Royal pronto a tornare in Serie A! Il terzino brasiliano cercato da un club italiano: le ultime

Ex Milan, Emerson Royal pronto a tornare in Serie A! Stando a quanto riportato da Mampreso, il terzino è seguito da un club italiano

L’idea della dirigenza toscana è chiara: presentare una richiesta di prestito con opzione di acquisto, fissata tra i 6 e i 7 milioni di euro, per assicurarsi un profilo di esperienza internazionale e già abituato al calcio europeo. Emerson Royal, classe 1999, ha infatti alle spalle esperienze con Milan, Barcellona e Tottenham, oltre a una carriera iniziata e cresciuta in Brasile.

La Fiorentina, guidata in panchina da Paolo Vanoli, è alla ricerca di rinforzi sulle fasce laterali, considerate un reparto chiave per lo sviluppo del gioco nella seconda parte di stagione. Il profilo di Emerson Royal viene valutato positivamente per duttilità, spinta offensiva ed esperienza, caratteristiche ritenute utili per alzare il livello competitivo della rosa.

Al momento non si è ancora entrati nella fase decisiva della trattativa, ma nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti significativi. Molto dipenderà dalla risposta del Flamengo alla formula proposta e dalla volontà del giocatore, che potrebbe vedere di buon occhio un ritorno in Europa e in Serie A.

L’operazione, se impostata alle cifre ipotizzate, rappresenterebbe un investimento sostenibile per la Fiorentina, con la possibilità di valutare il rendimento del calciatore prima di un eventuale riscatto definitivo. Un dossier da monitorare attentamente nelle prossime settimane, mentre il mercato viola entra nel vivo.