L’ex attaccante del Milan Pietro Pellegri non riesce ad ingranare e, anche in maglia granata del Torino, non trova continuità.

Per Pellegri, infatti, un trauma al ginocchio sinistro che lo terrà fuori dal campo. Prossimamente sarà sottoposto ad esami, per approfondire l’entità dell’infortunio.