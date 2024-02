Ex Milan, Niang si presenta a Empoli: «Ecco perché ho deciso di tornare»

L’ex Milan Niang si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore dell’Empoli. Ecco cosa ha detto l’attaccante

TRATTATIVA – «Ho avuto la chiamata del direttore che mi ha fatto molto piacere. Mi piacciono le sfide, dal primo giorno ho creduto subito che questa fosse una sfida bella e ho detto subito di sì»

SERIE A – «Questa Serie A è molto competitiva, ci sono pochi punti tra le varie squadre che lottano. Con due vittorie puoi ritrovarti più in su, per noi bisogna crederci e lavorare. Contro il Genoa c’è stata l’opportunità di fare, abbiamo ottenuto un buon punto contro una squadra forte. Giocando così possiamo toglierci delle soddisfazioni, ma dobbiamo rimanere sempre sul pezzo. Non abbiamo il tempo di mollare niente»

TANTE SQUADRE GIRATE – «Ho cambiato spesso perché non ho trovato l’ambiente dove stare al meglio, cambiare a gennaio non è semplice ma non è scusa. Devo essere pronto per la squadra perché non c’è tempo di pensare»