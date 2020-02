Ex Milan, Montolivo lascia definitivamente il calcio. Non ha trovato squadra

Ha mollato, ha deciso di smettere di cercare un club che creda ancora in lui. L’ex capitano del Milan Riccardo Montolivo lascia il calcio

Riccardo Montolivo ha deciso, ha lasciato definitivamente il calcio, ma con qualche polemica. L’ex centrocampista del Milan, che ha lasciato i rossoneri in estate, non ha trovato squadra e ha deciso di ritirarsi. Il suo agente è intervenuto così:

«Una pagina triste del nostro calcio, per chi l’ha scritta, per chi l’ha subita e per chi ha fatto finta di non vedere. Il suo addio al calcio è definitivo. Quando uno non gioca da un anno e mezzo, ad una certa età, riprendere è difficile. Ricominciare non sarebbe stato intelligente perché non avrebbe reso secondo i suoi standard».