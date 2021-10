Ex Milan – Kakà, Ronaldinho e tanti altri nella top 50 tra il 2000 ed il 2010

Tanti gloriosi ex Milan presenti nella lista stilata da Four Four Two dei migliori 50 giocatori tra il 2000 ed il 2010

Presenti tanti ex Milan nella lista dei 50 migliori giocatori tra il 2000 ed il 2010 stilata da Four Four Two. Tra gli altri ci sono Kakà, Ronaldinho e Shevchenko. La lista completa.

1 Ronaldinho

2 Zinedine Zidane

3 Kakà

4 Thierry Henry

5 Cristiano Ronaldo

6 Xavi

7 Ronaldo

8 Iniesta

9 Zlatan Ibrahimovic

10 Lionel Messi

11 Wayne Rooney

12 Steven Gerrard

13 Samuel Eto’o

14 Frank Lampard

15 Raul

16 Rio Ferdinand

17 Fernando Torres

18 Paul Scholes

19 John Terry

20 Andriy Shevchenko

21 Ashley Cole

22 Claude Makelele

23 Alessandro Nesta

24 Rivaldo

25 Iker Casillas

26 David Beckham

27 Andrea Pirlo

28 Carles Puyol

29 Didier Drogba

30 Francesco Totti

31 Luis Figo

32 Paolo Maldini

33 David Villa

34 Patrick Vieira

35 Pavel Nedved

36 Nemanja Vidic

37 Ruud van Nistelrooy

38 Fabio Cannavaro

39 Oliver Kahn

40 Ryan Giggs

41 Roberto Carlos

42 Michael Ballack

43 Cafù

44 Xabi Alonso

45 Gianluigi Buffon

46 Javier Zanetti

47 Edwin van der Sar

48 Henrik Larsson

49 Riquelme

50 Petr Cech