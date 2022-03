Ex Milan, Huntelaar torna all’Ajax: ecco il suo nuovo incarico

Huntelaar farà ritorno all’Ajax: nuovo ruolo per l’ex attaccante del Milan. Di seguito tutti i dettagli sull’incarico

Klaas Jan Huntelaar torna all’Ajax – di cui ha contribuito a scrivere la storia da calciatore – per svolgere un ruolo da dirigente.

Huntelaar entrerà subito a far parte dello staff tecnico dell’Ajax, e a partire dal prossimo luglio prenderà parte a un corso per perfezionare le sue conoscenze per il nuovo ruolo dirigenziale che ricoprirà in futuro. Avrà anche il compito di sostituire l’ex ds Overmars licenziato dopo essere stato accusato di molestie.