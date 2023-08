Ex Milan, Gilardino è sicuro: «Sarà un campionato molto competitivo»

L’allenatore del Genoa ed ex attaccante del Milan, Alberto Gilardino, si è espresso così in merito all’inizio del campionato di Serie A

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato così a ridosso dell’inizio del campionato di Serie A. Ecco il pensiero dell’ex attaccante del Milan.

LE PAROLE – «E’ un campionato molto competitivo. Ci sarà una suddivisione fra le prime cinque squadre, poi la metà classifica e cinque squadre che si giocheranno la salvezza. Dovremo dare un’identità alla squadra, non vedo l’ora sia finito il mercato perché in questi giorni ci sono stati cambiamenti. Nel nostro caso cambiamenti in positivo con giocatori che di qualità che si sono inseriti nel gruppo. L’allenatore vorrebbe che la squadra fosse pronta subito e finisse subito il mercato. Sono contento di quello che mi hanno fatto vedere i ragazzi».