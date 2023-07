Donnarumma parla dopo l’aggressione: «Ho avuto paura…». L’ex portiere rossonero ha rivissuto a parole la notte difficile

Ai microfoni di Libero, l’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato dopo essere stato derubato e aggredito, insieme alla compagna, nella casa al centro di Parigi.

Ecco cosa ha dichiarato: «Trovarsi alle tre di notte gente in casa all’improvviso penso che sia la sensazione peggiore che si possa provare. Io sono stato immobilizzato e Alessia è stata costretta a consegnare tutto ciò che avevamo di prezioso. Non posso entrare troppo nei dettagli, ci sono le indagini in corso. Abbiamo dovuto lasciare l’appartamento per permettere che venissero effettuati i sopralluoghi ed eseguire gli accertamenti utili alle indagini e ci siamo momentaneamente appoggiati in un hotel. La paura è stata tantissima, ma ancora di più era che potesse succedere qualcosa ad Alessia. Io ero impotente, legato, non potevo fare nulla. Poi io non mastico così bene il francese ed è stato difficile spiegare a quelle persone dove stessero tutte le cose. Ed era Alessia, ancora adesso spaventatissima, insieme a loro. Attimi veramente concitati e di profondo terrore, soprattutto paura per lei. Terrore che le potessero fare del male»