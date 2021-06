Ex Milan – Club di Serie B cercano un centrocampista cresciuto nel vivaio

Come riportato dal giornalista Nicolò Schirà, due club di Serie B hanno messo gli occhi su un ex Primavera rossonero

Due squadre di Serie B hanno mostrato interesse per Emanuele Torrasi, centrocampista classe ’99 reduce da un’ottima stagione all’Imolese, in Serie C. Si tratta di Frosinone e Cittadella, pronte ad offrire un quadriennale all’ex Primavera rossonero come riportato da Nicolò Schirà.