Ex Milan, Bonaventura: «Io sottovalutato? Ecco cosa penso»

L’ex centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, ha parlato così dopo la vittoria ottenuta dalla sua Fiorentina contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Fiorentina, l’ex centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, ha parlato così.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati bravi a tenere palla e difendere bene. Siamo contenti. Ora abbiamo la sosta e poi ripartiamo. I miei 4 gol e 2 assist? Quest’anno sono partito bene, ma comunque tutta la squadra va bene. Se gira la squadra lo fanno anche i singoli. Siamo in un buono stato di forma. Quattro o cinque sono più impiegati. Convocazione? Sono strafelice di questo momento pure personale. Sottovalutato nella mia carriera? Non è un mio pensiero in questo momento. Cerco di fare il meglio. Il calcio tante volte non dipende dai singoli. L’importante è dare sempre il massimo»