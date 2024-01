Ex Milan, Balotelli torna in Italia? L’agente apre la porta: le dichiarazioni

In un’intervista a Sportmediaset, l’agente dell’ ex Milan Mario Balotelli, Enzo Raiola, ha parlato così del possibile ritorno in Serie A

Le parole in un’intervista a Sportmediaset, dell’agente dell’ ex Milan Mario Balotelli, Enzo Raiola, sul possibile ritorno in Serie A:

LE PAROLE – «Mario ad oggi è un giocatore dell’Adana, non posso dirti di più. Ritorno in Italia a gennaio? Non ti nascondo che qualcosa si sta muovendo, ma non è ancora una cosa… però dai ci stiamo lavorando. Non c’è niente di imminente però c’è un progetto a cui stiamo lavorando. Ad oggi comunque Mario è un giocatore dell’Adana. Percentuale di ritorno in Italia? Diciamo un 5% dai, manteniamoci bassi poi vediamo…»