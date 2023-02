Ex Milan, Allegri a rischio esonero: le ultime

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus ed ex Milan, potrebbe rischiare l’esonero a fine stagione: le ultime

La panchina di Massimiliano Allegri sarebbe a rischio a fine stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli ultimi risultati incerti (come il pareggio in casa in Europa League contro il Nantes) non starebbero convincendo la società della Juventus a puntare sul livornese ex Milan anche l’anno prossimo.

Il tecnico, dunque, potrebbe non essere riconfermato a meno che non porti a casa qualche trofeo.