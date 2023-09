Evani: «Inter squadra più strutturata, Milan prima antagonista»

L’ex centrocampista del Milan, Alberigo Evani, ha fatto un confronto tra i rossoneri e l’Inter in vista del prossimo derby

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore rossonero Alberigo Evani, ha detto la sua in vista del derby tra Inter e Milan della prossima giornata di campionato.

«L’Inter è sicuramente la squadra più strutturata, quella con più certezze tra le big. Il grande percorso fatto in Champions lo scorso anno ha aiutato la squadra a fare l’ultimo step di crescita in personalità e consapevolezza.

Per me già negli anni scorso era una squadra molto forte e completa, ma quest’estate la società è riuscita a migliorare ulteriormente la rosa con delle operazioni comunque molto importanti. Adesso Inzaghi ha tante alternative di qualità in ogni reparto. Il famoso concetto dei ventidue titolari, per capirsi. Lautaro è diventato un giocatore devastante e sta trovando già l’intesa con Thuram. Il centrocampo poi è fortissimo.

Vedo il Milan come prima antagonista. Ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene con tanti giocatori di qualità. Sono stati rinforzati tutti i reparti con ragazzi giovani ma già con esperienza internazionale e con tanta personalità. Occhio alla Juve però: non può permettersi un altro anno anonimo…»