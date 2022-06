Europeo U19, la carica di Lazetic: «Voglio segnare anche con l’Inghilterra»

Europeo U19, la carica di Marko Lazetic alla vigilia del match della Serbia: «Voglio segnare anche con l’Inghilterra»

Marko Lazetic ha rilasciato qualche dichiarazione alla vigilia della seconda giornata dell’Europeo U19 che vedrà la sua Serbia sfidare l’Inghilterra. Le parole dell’attaccante del Milan.

«Spero di segnare anche contro l’Inghilterra. Sta a me dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Inglesi più forti? Il focus è su di noi, non vogliamo scuse, se entriamo bene in campo non credo ci saranno problemi.»