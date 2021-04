Europa League, un ex giocatore del Milan va in semifinale

Un ex giocatore del Milan vola in semifinale di Europa League, competizione dove i rossoneri si sono fermati agli ottavi

C’è un po’ di Milan alle semifinali di Europa League. Il Villarreal di Carlos Bacca è infatti qualificato alle Final Four dopo aver eliminato la Dinamo Zagabria ai quarti di finale. Dopo lo 0-1 in Croazia, la squadra di Unai Emery si è ripetuta vincendo 2-1 tra le mura amiche.

Per l’attaccante colombiano ex rossonero solamente 45 minuti in campo, nel primo tempo del match di Zagabria. Una stagione complicata per il classe ’86, autore di solo 6 gol tra tutte le competizioni.