Europa, italiane a caccia della finale: il programma di stasera. Juventus e Roma per l’Europa League, la Viola per la Conference

Terminate le semifinale di Champions League, con l’uscita del Milan per mano dell’Inter, è tempo di Europa e Conference League. Per la prima, in campo Juventus e Roma, che affronteranno rispettivamente Siviglia e Leverkusen fuori casa.

Per la Conference League, il Basilea attende la Fiorentina per il ritorno; Alkmaar attende il West Ham. Appuntamento alle 21:00 per tutti i match.