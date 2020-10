Europa League, in attesa dell’ultimo turno di qualificazione ecco la lista delle 21 squadre che sono certe di giocare la fase a gironi

In attesa dei playoff in scena questa sera (dove seguire Rio Ave-Milan), ecco la lista delle 21 squadre su 48 già qualificate alla prossima fase a gironi di Europa League il cui sorteggio sarà effettuato domani a Nyon:

Per quanto riguarda i principali campionati europei Villarreal e Real Sociedad rappresenteranno la Liga, Leicester e Arsenal l’Inghilterra; Napoli e Roma l’Italia e Bayer Leverkusen, Hoffenheim la Bundesliga.

A completare parzialmente il sorteggio per la fase a gironi Braga e Benfica per il Portogallo, Lille e Nizza per la Ligue 1 e Feyenoord e Az Alkmaar per l’Eredivisie.

Europa League: le qualificate alla fase a gironi

SPAGNA: Villarreal, Real Sociedad

INGHILTERRA: Leicester, Arsenal

ITALIA: Napoli, Roma

GERMANIA: Leverkusen, Hoffenheim

FRANCIA: LOSC, Nice

PORTOGALLO: Braga, Benfica

OLANDA: Feyenoord, AZ Alkmaar

AUSTRIA: Wolfsberg, Rapid Wien

RUSSIA: CSKA Moskva

BELGIO: Royal Antwerp

UCRAINA: Zorya Luhansk

TURCHIA: Sivasspor

REPUBBLICA CECA: Sparta Praha