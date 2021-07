Euro 2020, Sirigu: «Black lives matter? Ci hanno dato dei razzisti ma…»

Salvatore Sirigu, portiere del Torino indirizzato al Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al gesto simbolo di Euro 2020

Salvatore Sirigu, portiere del Torino indirizzato al Cagliari in questa sessione di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere della Sera in merito al gesto simbolo di Euro 2020 a sostegno della campagna Black Lives Matter.

«Ci hanno dato dei razzisti: non si può. Qui c’è gente impegnata nel sociale, Nkoulou per me è un fratello. Abbiamo dimostrato di rispettare chi lo fa, è un gesto anglosassone. Però solo noi siamo stati criticati».