Esultanza Leao dopo il gol in Milan Atalanta: il gesto del portoghese per zittire le tante critiche! – VIDEO

Esultanza Leao dopo il gol in Milan Atalanta: il gesto del portoghese per zittire le tante critiche! Il VIDEO dell’esultanza polemica

Un grandissimo gol per Leao che ritrova la rete in Serie A e sblocca Milan Atalanta. Dopo il grande tiro che ha insaccato Carnesecchi il portoghese ha esultato in maniera particolare.

Il talento portoghese ha mimato le tante persone che lo criticano mettendo a tacere le tante polemiche che ha dovuto sopportare in questo lungo digiuno. Ecco il video dell’esultanza davanti le telecamere.