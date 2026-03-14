Estupinan on fire, dopo il derby si rilancia: gioca lui in Lazio Milan? Le ultime verso la sfida di domani

Estupinan con la rete segnata contro l’Inter si rilancia e potrebbe scendere in campo dal primo minuto anche contro la Lazio

«Il gol nel derby può essere il punto di svolta della sua stagione. Pervis Estupinan spera di aver riconquistato una maglia da titolare e di non mollarla più. Ieri sulla fascia sinistra è stato provato più lui di Bartesaghi che comunque resta un talento sul quale il Diavolo (e Allegri) puntano. In questo momento, però, l’ex Brighton è favorito per andare in campo domani sera dal primo minuto contro la Lazio», apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport su Pervis Estupinan.

L’esterno sinistro, eroe nel derby di settimana scorsa, sembra favorito nei confronti di Davide Bartesaghi. Ieri a Milanello mister Allegri ha provato lui.

Estupinan si rilancia, la considerazione nel gruppo

«Nel gruppo è ben visto per i suoi comportamenti mai sopra le righe, per gli incoraggiamenti che ha nei confronti dei compagni e per l’impegno che mette in ogni allenamento», prosegue così la rosea.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.