Estupinan in crisi, l’esplosione di Bartesaghi lo mette ai margini: spunta l’ipotesi. Dalla Spagna

Estupinan sta trovano sempre meno spazio, complice l’esplosione di Bartesaghi. Spunta l’ipotesi tattica direttamente dalla Spagna

Le dinamiche di mercato e le evoluzioni tattiche in casa Milan non smettono di riservare sorprese. Secondo quanto riportato recentemente dal quotidiano spagnolo Diario AS, si starebbe facendo strada un’ipotesi affascinante quanto pragmatica per la gestione della difesa rossonera: lo spostamento di Pervis Estupiñán nel ruolo di terzo di difesa a sinistra.

L’esplosione di Bartesaghi cambia le gerarchie

Alla base di questa possibile intuizione tattica c’è la crescita esponenziale di Davide Bartesaghi. Il giovane laterale italiano, prodotto del vivaio rossonero e distintosi per personalità e qualità nel cross, sta scalando rapidamente le gerarchie sulla fascia mancina. La sua ascesa ha spinto lo staff tecnico a riflettere su come ottimizzare le risorse a disposizione senza penalizzare il talento dei singoli.

Estupiñán “braccetto”: la mossa di Allegri

Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua capacità di rimescolare le carte e trovare nuove collocazioni ai suoi calciatori, starebbe valutando l’ecuadoriano come alternativa tattica nel ruolo di “braccetto” sinistro della difesa a tre. Estupiñán, esterno di spinta dotato di una forza fisica prorompente e di un’ottima capacità di recupero, potrebbe rivelarsi la soluzione ideale qualora dovesse mancare Strahinja Pavlovic.

Il difensore serbo, autentico baluardo della retroguardia del Diavolo grazie alla sua stazza e alla sua aggressività, ha collezionato diversi cartellini nel corso dell’anno solare 2025, rendendo necessari dei ricambi affidabili. In questo contesto, riscoprire l’ex Brighton come centrale di sinistra in una difesa a tre potrebbe garantire ai rossoneri una maggiore pulizia in uscita di palla e una spinta costante anche dalle retrovie.

Nuove chance per l’ecuadoriano

Questa trasformazione tattica non sarebbe solo una necessità dettata dalle emergenze, ma una vera opportunità per il giocatore. In un Milan che cerca costantemente l’equilibrio tra solidità difensiva e proiezione offensiva, agire da difensore aggiunto permetterebbe a Estupiñán di trovare più spazio nelle rotazioni del tecnico toscano, sfruttando la sua esperienza internazionale.

Se l’indiscrezione venisse confermata, il club di via Aldo Rossi si troverebbe tra le mani un elemento ancora più duttile, capace di coprire l’intera corsia o di blindare il reparto arretrato a seconda delle esigenze della partita.