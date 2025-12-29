Milan Verona, Bartesaghi esulta così sui social: «Concludiamo l’anno nel migliore dei modi»

Milan Verona, Bartesaghi festeggia sui social la vittoria rossonera: il messaggio condiviso dal giovane difensore

Il 2025 si chiude sotto il segno di Davide Bartesaghi, il giovane talento rossonero che ha saputo bruciare le tappe con una maturità sorprendente. Ad appena diciannove anni — e alla vigilia del suo ventesimo compleanno — il difensore ha vissuto un’annata divisa tra la formazione del Milan Futuro e la promozione definitiva in prima squadra. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, Bartesaghi non è solo diventato un titolare fisso, ma ha assunto un ruolo tattico di rilievo nel sistema di gioco del tecnico livornese, dimostrando una duttilità e una solidità fuori dal comune per la sua età.

Il successo per 3-0 ottenuto contro l’Hellas Verona a San Siro ha rappresentato il coronamento perfetto di dodici mesi indimenticabili. La prestazione del terzino è stata ancora una volta impeccabile, confermando come la fiducia riposta in lui dalla società e dallo staff tecnico sia stata ampiamente ripagata. Al termine della sfida, il giovane calciatore ha voluto condividere la sua gioia sui social con un messaggio semplice ma significativo.

Milan Verona, la dedica social e il futuro in rossonero

Attraverso il proprio profilo Instagram, Bartesaghi ha festeggiato il risultato e il momento magico che sta attraversando: «Concludiamo quest’anno nel migliore dei modi con una vittoria». Queste parole testimoniano l’entusiasmo di un ragazzo che, in pochi mesi, è passato dal calcio giovanile al palcoscenico della Serie A, diventando un punto di riferimento per i tifosi e un esempio per i compagni del settore giovanile. Con un 2026 ormai alle porte, le prospettive per il classe 2005 sono sempre più rosee, proiettandolo verso una carriera da assoluto protagonista nel Milan.