Espulsione Jovic! Manata ad Izzo in Monza Milan e rosso diretto: cosa è successo – VIDEO

A complicare ulteriormente i piani e la serata dei rossoneri in Monza Milan arriva l’espulsione di Luka Jovic ad inizio secondo tempo. L’arbitro viene richiamato al Var e tramuta il cartellino giallo estratto inizialmente nei confronti del serbo, in un cartellino rosso.

Izzo goes and deliberately pushes Jovic with 2 hands in the back, Jovic turns and does absolutely the same and gets a straight red as if he knocked him out 😂

This game is the definition of shitshow.

Stupid penalty, goal from deflection, stupid red and still 35 minutes to go 😂 pic.twitter.com/T4vrmRqtvP