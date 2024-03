Esonero Pioli, il Milan ha già deciso: ecco cosa succederà a fine stagione. La RIVELAZIONE sulla panchina rossonera

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Crisctiello ha fatto il punto anche sul futuro di Stefano Pioli. Il Milan, in particolare, avrebbe già deciso di non continuare con il tecnico.

Indipendentemente da come andrà a finire la stagione (i rossoneri vogliono blindare il secondo posto e arrivare fino in fondo all’Europa League), la dirigenza avrebbe infatti già scelto di cambiare guida tecnica a giugno: il finale di stagione, pertanto, non influirà sulle decisioni del club.