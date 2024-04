Esonero Pioli: passa tutto dal confronto con la Roma. Cosa succede in caso di eliminazione

Esonero Pioli: passa tutto dal confronto con la Roma. Cosa può succedere in caso di eliminazione ai quarti di Europa League

Il doppio confronto in Europa League contro la Roma sarà uno spartiacque molto importante se non decisivo per il futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 2025.

A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, secondo cui gran parte del futuro del tecnico passa proprio dall’Europa League. L’eventuale semifinale gli darebbe più possibilità di restare, viceversa un’eliminazione potrebbe mettere Pioli nuovamente in bilico.