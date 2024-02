Esonero Pioli, anche Ibrahimovic lancia l’indizio: «Bisogna prendere decisioni non facili»

Ibrahimovic, insieme a Cardinale è stato ospite del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. Questo l’indizio sul futuro di Pioli?

DECISIONI – «Bisogna prendere decisioni non facili, non essere amico, per il bene del team, del club e per il futuro. Devo aiutare in un modo diverso. Sono fiducioso per il futuro»

L’INTERVISTA COMPLETA DI IBRAHIMOVIC AL FINANCIAL TIMES