Esame Suarez: diffuse le immagini e l’audio del colloquio – VIDEO

Esame Suarez a Perugia: diffuse le immagini del colloquio sostenuto dall’attaccante in estate, allora al Barcellona – VIDEO

Alcuni organi di informazioni in queste ore hanno diffuso il video dell’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per gli Stranieri di Perugia. La ripresa, effettuata dalle telecamere nascoste piazzate dalla guardia di finanza, è finita agli atti dell‘inchiesta sull”esame farsa’ dell’attaccante per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Per l’inchiesta sono indagati la ex rettrice dell’Università per gli Stranieri, Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale, Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l’avvocatessa della Juventus, Maria Cesarina Turco.

