Erlic a DAZN: «Sappiamo che sarà tosta. Daremo il massimo, sarà un’altra finale per noi»

Il giocatore Erlic ha parlato nel pre-partita di Sassuolo Milan: tutte le dichiarazioni prima del match

Il neroverde Erlic ha parlato a DAZN prima di Sassuolo Milan.

PAROLE – «È stata una partita importante, ci siamo preparati bene. Per noi sarà un’altra finale come le partite che ci sono rimaste. Daremo il massimo, non basta fare il compitino in queste partite. Sappiamo che sarà una partita tosta».