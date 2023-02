Eriksson dice addio al calcio: «Chiedo rispetto e privacy»

Sven-Goran Eriksson, ormai ex tecnico del Karlsatd Fotboll, ha deciso di lasciare il calcio per problemi di salute. Ecco le sue dichiarazioni

«Io, Sven-Göran Eriksson, ho deciso, a causa di problemi di salute che sono sotto esame, di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Mi concentrerò ora sulla salute, sulla famiglia e sugli assegni limitati per il Karlstad Football. Vi ringrazio per tutto il sostengo gli amici e i contatti del calcio e chiedo loro di rispettare la mia decisione e la mia privacy».