Vista l’emergenza Coronavirus si è deciso in Francia di sospendere tutti i campionati sportivi ma il PSG verrà nominato campione

Secondo quanto riportato da Equipe in Francia, e più nello specifico la Ligue 1, nominerà anticipatamente campione il PSG. In questa maniera per Icardi si tratterà del primo trofeo in nove anni di carriera.

Nei giorni scorsi era arrivata l’ufficializzazione della sospensione definitiva del massimo campionato francese, dopo quanto già accaduto in Olanda e Belgio.