Enel Milan, ufficiale la nuova partnership: il comunicato del club rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan aggiunge un nuovo tassello alla sua struttura commerciale e strategica. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale (fonte), il club rossonero ha annunciato l’ufficialità della partnership con Enel, che entra a far parte della famiglia come Premium Partner e Official Energy Partner di AC Milan.

Questo accordo non è solo una mossa di marketing, ma una scelta strategica che riflette i valori comuni di sostenibilità e centralità delle persone, fondamentali per il nuovo corso societario. La solidità finanziaria garantita da questi accordi è la base su cui il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per la sua visione a lungo termine, può costruire una squadra vincente per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore pragmatico ed esperto.

Energia e Impatto Positivo: I Valori Chiave

La collaborazione tra il Milan e il colosso energetico si fonda sull’intento di generare un impatto positivo sulle comunità. Facendo leva sullo sport e sull’energia come motori di trasformazione, le due realtà mirano a promuovere comportamenti responsabili e a contribuire a costruire un futuro più consapevole. Questo impegno per la sostenibilitàsi sposa perfettamente con l’immagine di un club moderno e attento alle tematiche sociali.

La sinergia con il Diavolo rafforza la strategia di Enel nel mondo del calcio, dove il Gruppo è già partner di diversi club di Serie A. Con questa ultima unione, Enel si conferma come il top player energetico con il maggior numero di partnership nel massimo campionato italiano, sottolineando il forte legame tra l’industria energetica e l’eccellenza sportiva.

Il Debutto Istituzionale contro la Lazio

La collaborazione farà il suo debutto ufficiale a San Siro in una partita cruciale per la stagione. Il palcoscenico scelto è la sfida di Serie A contro la Lazio, in programma il prossimo 29 novembre.

Il logo di Enel accompagnerà l’AC Milan in tutte le gare casalinghe sia in Serie A che in Coppa Italia. Questo accordo pluriennale garantisce al Milan non solo nuove risorse economiche vitali per il mercato (su cui Tare potrà investire per trovare i rinforzi chiesti da Allegri), ma anche un partner strategico con cui sviluppare progetti congiunti in termini di innovazione energetica e responsabilità sociale d’impresa.