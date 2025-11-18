Enel Milan, scelto il match per il debutto ufficiale della partnership. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il Diavolo annuncia una partnership di rilievo nel segno della sostenibilità e dei valori condivisi. L’AC Milan ha ufficializzato l’ingresso di Enel nella famiglia Rossonera come nuovo Premium Partner e Official Energy Partner. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato sul sito ufficiale del club.

Questa collaborazione strategica, che unisce il mondo dello sport a quello dell’energia, si fonda su principi fondamentali come la centralità delle persone e la sostenibilità ambientale. L’obiettivo congiunto delle due grandi realtà è ambizioso: sfruttare il potere connettivo dello sport e dell’energia come motori di trasformazione, capaci di valorizzare le comunità e generare un impatto positivo tangibile. Attraverso questa sinergia, Rossoneri ed Enel intendono promuovere congiuntamente comportamenti responsabili e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più consapevole ed ecologico.

Enel Top Player Energetico in Serie A

La partnership con il club di via Aldo Rossi non è un caso isolato. Questa collaborazione si inserisce nella più ampia strategia di investimenti del Gruppo elettrico nel mondo del calcio italiano. Con questo nuovo accordo, Enel si conferma il top player energetico con il maggior numero di partnership all’interno del campionato di Serie A.

Il debutto ufficiale di questa unione avverrà presto, in occasione della sfida casalinga contro la Lazio, in programma il prossimo 29 novembre. Il marchio Enel accompagnerà il Milan in tutte le gare interne di Serie A e Coppa Italia, rafforzando la visibilità del brand in uno dei contesti sportivi più seguiti d’Italia.

La Visione del Milan di Allegri e Tare

L’attenzione alla sostenibilità e alle partnership strategiche è parte integrante della visione del club, che vuole eccellere non solo sul campo, ma anche a livello etico e commerciale. Il Milan è attualmente guidato in panchina dall’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, il cui lavoro mira a raggiungere i massimi risultati sportivi. A supervisionare la strategia a lungo termine c’è il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, che valuta ogni aspetto, dalle performance della squadra alle partnership commerciali, con l’obiettivo di rendere il Diavolo un modello di successo a 360 gradi, pronto a competere per lo Scudetto e oltre.