Emre Can spaventa il Milan: «Siamo in difficoltà, non possiamo continuare così»

Il centrocampista del Borussia Dortmund, Emre Can, dopo la sconfitta in DFB-Pokal con lo Stoccarda: parla del momento negativo della squadra

Intervenuto nel postpartita di Stoccarda-Borussia Dortmund di DFB-Pokal, Emre Can lancia l’allarme sul momento negativo vissuto dalla propria squadre. Dichiarazioni che spaventano anche il Milan: i rossoneri infatti sperano in un successo dei tedeschi contro il PSG per avere ancora chance di superare il girone.

LE PAROLE – «Ognuno di noi dovrebbe fare mea culpa, io per primo. Pressiamo poco e non siamo abbastanza coraggiosi quando abbiamo la palla. Siamo sempre sotto pressione perché gli avversari giocano meglio. Dobbiamo unirci perché le cose non possono continuare così».