Empoli, assenza pesante con il Milan: out un titolarissimo

L’Empoli perde un titolarissimo per il match di domani contro il Milan. Assenza pesante per il tecnico Zanetti

L’Empoli sarà costretto ad affrontare il Milan ancora orfano di Guglielmo Vicario. Come riporta La Nazione, le condizioni del portiere sono in netto miglioramento ma non ancora abbastanza per essere in campo domani a San Siro.

Probabile un suo recupero per il match contro la Cremonese. Tra i pali contro i rossoneri ci sarà Perisan.