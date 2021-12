Empoli Milan: record di vittorie in trasferta, solo il Napoli ha fatto meglio

Il Milan raggiunge la vittoria numero 17 in trasferta nell’anno solare 2021. Numeri incredibili per la squadra di Pioli

Il Milan batte l’Empoli e raggiunge la vittoria numero 17 in trasferta in Seria all’interno dell’anno solare 2021. Come riportato da Opta, solo il Napoli fece meglio, con 18 successi nel 2017.