Empoli Milan: Pioli recupera tre pezzi da novanta per il primo match dopo la sosta

Come riferito da La Gazzetta dello Sport alla ripresa degli allenamenti prevista per oggi sia Sandro Tonali sia Davide Calabria dovrebbero lavorare regolarmente in gruppo.

Contro l’Empoli dovrebbe rivedersi anche Rebic che potrebbe fornire una valida alternativa a Giroud dalla panchina.