Empoli-Milan femminile streaming e tv: dove poter vederla

Empoli-Milan femminile streaming e diretta tv: ecco dove poter seguire la gara in programma questo pomeriggio in toscana

Il match in programma questo pomeriggio alle 15 sarà trasmesso in diretta da TimVision e da Milan TV, entrambi i canali sono visibili sia in streaming che in tv attraverso la piattaforma Tim o cercando il canale tematico rossonero attraverso le App di Sky Go e DAZN.

Empoli-Milan femminile, ultime probabili formazioni

Maurizio Ganz ha ancora qualche dubbio di formazione, che dovrebbe essere chiarito entro poche ore. In porta Korenciova confermatissima. Difesa blindata con Bergamaschi e Tucceri sulle corsie e Agard e Fusetti centrali difensive.

A centrocampo Jane unica certezza. Salgono le quotazioni di Conc, con Grimshaw a sinistra. Trequartista dovrebbe essere Miriam Longo. Davanti Giacinti e Dowie. Occhio a possibili sopresa dell’ultima ora.

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Grimshaw; Longo; Giacinti, Dowie.