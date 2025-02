Empoli Milan, il commento sull’espulsione Tomori: «Una fattispecie complessa per l’assistente»

Empoli Milan, sull’espulsione di Fikayo Tomori arriva un commento che fa infuriare i tifosi milanisti

Elenito Di Liberatore, membro della CAN, nel corso della trasmissione ‘Open Var’ su DAZN ha commentato due degli episodi che hanno fatto tanto discutere nel match di Serie A tra Empoli e Milan. Cacace su Walker non da rosso per mancanza di intensità, poi parla del fuorigioco non segnalato che ha portato all’espulsione di Tomori.

CACACE SU WALKER – «Corretto non intervenire con il Var perché manca l’intensità, per quanto ci sia la ‘bad image’. Un giallo da campo sarebbe stato corretto».

ESPULSIONE DI TOMORI – «La posizione di fuorigioco, sebbene di poco, è una fattispecie complessa per l’assistente, perché ha davanti l’attaccante ai giocatori».