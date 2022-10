Empoli Milan entra nella storia della Serie A come la quarta partita con tre gol segnati dal 90° minuto di gioco in avanti: i dettagli

Come riporta Opta su Twitter, Empoli Milan entra nella storia della Serie A come la quarta partita con tre gol segnati dal 90° minuto di gioco in avanti.

Le altre tre partite sono: Perugia-Reggiana (5 gennaio 1997), Bologna-Napoli (2 novembre 1997) e Fiorentina-Lazio (9 gennaio 2016).