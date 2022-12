Emiliano Martinez: «Ai rigori ero tranquillo perché sapevo che qualcuno l’avrebbe sbagliato». Le parole del portiere dell’Argentina

Ecco di seguito le prime dichiarazioni di Emiliano Martinez alla stampa dopo la vittoria del Mondiale. Le parole del portiere argentino:

«Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Ci eravamo detti che è era destino soffrire. Ai rigori sapevo che qualcuno non l’avrebbero messo. Quello che sognavo era vincere un Mondiale, non ho parole. Ai rigori ero tranquillo, è un momento in cui dico ai miei compagni di stare sereni».