Emerson Royal Milan, ieri l’incontro con l’agente del brasiliano: NOVITÀ sul suo futuro

Emerson Royal Milan, ieri l’incontro con l’agente dell’esterno brasiliano del Tottenham: NOVITÀ sul suo futuro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a fare luce sull’incontro andato in scena ieri pomeriggio a Casa Milan tra l’agente di Emerson Royal e la dirigenza rossonera.

Il brasiliano del Tottenham è il primissimo obiettivo per rinforzare la fascia destra in estate e per questo il Milan ha deciso di anticipare i tempi con l’incontro di ieri. Può lasciare la Premier League per 30 milioni di euro e per questo il Diavolo non perde di vista anche le possibili alternative (Tiago Santos del Lille su tutte).