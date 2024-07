Emerson Royal Milan, NUOVO CONTATTO con l’entourage del terzino: ecco cosa manca per l’ARRIVO in rossonero

NUOVO CONTATTO tra il Milan e l’entourage del terzino: ecco cosa manca per l’ARRIVO in rossonero di Emerson Royal. Le ultimissime sul calciomercato

C’è fiducia per Emerson Royal che potrebbe essere il primo vero colpo in questa sessione del calciomercato rossonero. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X i due club continueranno ad aver contatti per trovare una soluzione al passaggio del terzino brasiliano in rossonero.

MORETTO – «Nelle ultime ore nuovi contatti tra il Milan e l’entourage di Emerson Royal. C’è già una base di accordo tra il club rossonero e il calciatore brasiliano, manca ancora l’intesa tra club. Serve tempo per limare la distanza, ma Milan e Tottenham continueranno a parlarne per trovare una soluzione».