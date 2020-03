Emergenza Fiorentina, Commisso: «Abbiamo 8-10 contagiati»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha segnalato una fatto il punto sulla situazione in casa viola

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha segnalato una fatto il punto sulla situazione in casa viola. Ai microfoni di Sky Sport in numero uno del club ha dichiarato: «In questo momento tre dei nostri tesserati, dello staff, sono in ospedale. Poi ne abbiano altri positivi, in totale 8-10 persone della Fiorentina risultano essere infettati. La situazione legata a questa malattia è davvero grave, penso che sia giusto aiutare chi si trova in prima linea a lottare contro il virus. È un nostro dovere dare una mano, noi siamo già arrivati oltre i quattrocentomila euro raccolti e queste mi rende davvero molto contento».